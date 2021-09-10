柳賢振的競爭投手們接連受傷，只要堅持住就有望拿下AL多勝王. September. 10, 2021 07:26. by 金培中 wanted@donga.com. 曾登上2019美國職業棒球大聯盟(MLB)全體平均責任失分第1位的“韓國怪物”柳賢振(34歲•多倫多藍鳥•照片)能否贏得多勝王頭銜？ 美職棒大聯盟美國聯盟(AL)多勝王的格局出現了變數。因爲目前以14勝位居AL多勝榜第1位的紐約洋基隊王牌選手蓋瑞特•科爾(31歲)受傷了。8日，在與多倫多隊的比賽中首發出場的科爾在第4局投球過程中，因左側腿筋感到不適，走下了投手踏板。他在3又3分之2局內失2分，隨著球隊以1比5敗北，只能遺憾成爲戰敗投手。 據悉，腿筋破裂等傷勢並不嚴重，但該部位一旦出現問題，就會頻繁複發，需要細心管理。MLB.com表示：“原定于13日的下次登板能否順利進行，要看了檢查結果之後再確定。”洋基隊主教練艾倫•芬9日表示，“科爾正在准備進行跑步機恢複。今後將在確認科爾的身體狀態後決定是否讓其首發出場。” 截止到上個月，在多勝和投球局等方面一直占據第1位，被認爲是賽揚獎(Cy Young Award)熱門候選人的奧克蘭運動家隊的王牌投手克裏斯•巴希特(32歲)的勝場數也停留在“12”上。上月18日，他在面對芝加哥白襪隊的投球途中，因被擊球手打出的球打中臉部，傷勢嚴重，本賽季被迫出局。目前，他的多勝排名已跌至第三位。 在AL多勝榜的前三名中，身體狀態最好的選手是柳賢振。柳賢振在上月的6場比賽中出場，取得2勝3負、平均責任失分6.21的成績，多少有些躊躇，但在9月與紐約洋基隊的比賽中，他6局無失分，取得了個人賽季第13勝。本賽季柳賢振的快速球平均球速爲每小時144.7公裏，但當天他的狀態良好，達到了147.7公裏。雖然他感到手臂疼痛，只投了80個球就下了投手踏板，但下一次出場日程並沒有受到影響。排在多勝單獨第2位的柳賢振將于12日對陣巴爾的摩金莺隊挑戰賽季第14勝。巴爾的摩隊是AL15支球隊中勝率最低的弱隊。 柳賢振在效力洛杉矶道奇隊時期的2019賽季平均責任失分2.32，擁有該領域MLB全體第一名的經曆。但當年他賽季14勝的成績只能排在國家聯盟多勝榜第6位。作爲多倫多隊的王牌選手默默地走自己的路的柳賢振，在競爭者們躊躇不前的時候，抓住了在美國獲得職業生涯首個多勝王頭銜的機會。

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