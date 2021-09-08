韓江時隔5年之後再次出版新作長篇小說. September. 08, 2021 07:41. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “講述濟州4•3事件的小說、從死到生的小說、關于至極的愛的小說都是對的。但是，如果要選一個，我想說這是一部關于至極的愛的小說。” 小說家韓江(51歲)7日在YouTube上舉行的在線記者會上，對9日出版的長篇小說《不告別》(文學村出版社)做出了上述定義。 “題目中包含了無論愛還是哀悼都要堅持到最後的決心。在新冠病毒肺炎疫情下，寫文章時迫切地想要聯結的心情、想要向外延伸接觸的心，對寫這部小說産生了影響。” 這是她繼2016年的《白色》(文學村)之後時隔5年再次發表長篇小說。她在2016年憑借《素食主義者》獲得了布克獎國際部門大獎。她說：“2014年6月寫了前兩頁，2018年開始續寫下一頁。我懷疑作品最終能否完成。因爲寫了很長時間，所以書始終掌握在我手裏，非常感謝，也很感動。” 她之所以能續寫有關濟州島4•3事件的新作，是因爲想起了1990年代後期在濟州生活幾個月時主人家奶奶講述4•3事件當時屠殺的故事。 在新作中，小說家景河受朋友仁善的委托來到了濟州。抵達仁善家的景河在幻想中見到了4•3事件的受害者仁善母親。她說：“雖然有時我會決定作品的素材，但想起某個場面後，就想親自了解一些事情”，“本來沒有計劃寫在濟州發生的平民屠殺事件，但最終寫下了這部小說。” 小說開頭部分出現了仁善的手指被切斷的事故和治療過程。她說：“手指被切斷後，切割的神經不能脫落，所以手指上不斷出現傷口，讓血液流下來進行治療。否則，被切割的部分就會腐爛。”她說：“雖然很痛苦，但只有把針紮進患處，手指才能保留下來”，“我們擁抱難以擁抱的東西時，痛苦會隨之而來，但這才是通往生命的道路，而不是死亡。” 新作講述了韓國近現代史的悲劇，讓人想起了她講述5•18民主化運動的長篇小說《少年來了》(創作與批評社•2014年)。特別是在新作中寫5•18民主化運動相關小說，被噩夢折磨的景河的樣子某種程度映出了她的影子。 “雖然景河的樣子並不都是自己的樣子，但寫完《少年來了》後我確實做了噩夢。如果說寫《少年來了》時經曆了死亡，那麽寫新作時則體驗了從死到生的經曆。這部小說從痛苦中拯救了我。”

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