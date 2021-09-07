金軟景“指導-行政-廣播？我也很好奇我的未來”. September. 07, 2021 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. “我也非常好奇我的未來。” 摘下17年來結下深厚感情的太極徽章的“排球女皇”金軟景(33歲•上海光明優倍)的聲音中，比起遺憾，更感受到了對新挑戰的激動。當主持人問到挑戰自己所提到的指導者、行政家、電視人三條道路如何時，金軟景說“好像應該有三個身體”，展現了自己特有的幽默。 6日，2020東京奧運會帶領韓國女排進入4強的主角金軟景與30多名記者通過在線記者會，自上月宣布退出國家隊後首次站在正式場合。除了奧運會後恢複訓練之外，一直出演電視和拍攝廣告的金軟景表示：“最近去了包飯店，有人給我結賬後走了。(對于排球球迷們的關心)我切身感受到，也感到十分感謝。” 只是同時退出國家隊而已，對現役選手生活的意志依然非常強烈。新賽季將重返中國女排聯賽的金軟景，作爲球員，雖然年齡有些大，但她並不輕易服輸，並表現出了進軍最近新成立的美國聯賽、與土耳其一起被譽爲世界最高聯賽之一的意大利聯賽等新舞台的夢想。 她還表達了對包括自己在內，主攻手梁孝珍(32歲)、金秀智(34歲)等老將紛紛宣布退役的女子排球隊未來的想法。金軟景說：“爲了培養青少年，需要更加系統的體系。爲了讓青少年代表成長爲成人代表，支援冬季訓練等，以奧運會等大型比賽爲目標制定長期計劃非常重要。” 另外，她並沒忘記對繼以最小的年齡參加東京奧運會後，上月在韓國排球聯盟(KOVO)杯大賽上獲得最佳選手(MVP)獎，繼自己之後被指定爲國家隊左攻手的鄭智允(20歲)的囑咐。金軟景表示：“除了自己的強項—強有力的攻擊力之外，要想兼備左攻手所需要的接球和防守並不是一件容易的事情。我認爲10分之1都沒有開始，希望她能好好克服。”

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