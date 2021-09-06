首爾市年內將安裝7000台電動汽車充電機. September. 06, 2021 07:31. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首爾市5日表示，將選定294處將安裝插座方式的電動汽車充電機的公寓等生活密接空間，計劃年底前安裝7000台充電機。此前，首爾市受理了電動汽車插座型充電機的安裝申請，結果有294處申請安裝12097台充電機。這相當于預定供應量的1.7倍。 首爾市制定了在294個地方均勻分配充電機的目標，均衡地分配了數量。業務設施按照非特定用戶使用的情況優先支援，公共住宅根據停車面積在最大可支援範圍內合理分配。安裝過程中市民無需負擔任何費用。首爾市計劃，每台充電機最多向負責安裝的企業支援50萬韓元。這些企業將在今後5年內管理並運營充電機。

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