包攬意大利布索尼國際鋼琴比賽冠亞軍的韓國人. September. 06, 2021 07:31. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 3日(當地時間)，在意大利波爾紮諾閉幕的第63屆費盧西奧-布索尼國際鋼琴比賽(Busoni Piano Competition)上，韓國人朴在洪(22歲)和金道賢(27歲)分別獲得了第1、2名。朴在洪除獲得第一名外，還包攬了室內樂特別獎、布索尼作品演奏獎、阿利切•塔塔羅蒂獎、鍵盤樂器Trust獎等4個特別獎。金道賢還獲得了現代作品最佳演奏獎。第三位是奧地利選手盧卡斯•施特納特。 布索尼國際鋼琴比賽始于1949年，約爾格•德穆斯、馬爾塔•阿格裏奇、加裏克•奧爾森等著名演奏家都曾該比賽中奪得冠軍。作爲韓國人，文智英在2015年首次奪冠，徐惠京(1980年)、李允秀(1997年)奪得不設冠軍的第2名，趙惠貞(2001年)、元在妍(2017年)獲得第2名，孫敏秀(1999年)、林東民(2001年)、金惠珍(2005年)獲得第3名等。 今年的冠軍朴在洪2014年以錦湖英才演奏會出道，首爾藝術高中畢業後以音樂系全體狀元的身份進入韓國藝術綜合學校，目前就讀4年級。 獲獎後，朴在洪在接受《東亞日報》電話采訪時表示，“參賽者的水平很高，到最後都無法確定奪冠。”他表示，自2019年首次挑戰該比賽並在正賽中被淘汰後，在2年的時間裏進行了熾烈的准備。 他表示，“布索尼鋼琴比賽的特點是評價管弦樂協奏、室內樂演奏等作爲鋼琴家的綜合實力”，並接著說，“在室內樂競演中演奏了《勃拉姆斯鋼琴五重奏》，獲得室內樂特別獎，並預感到了本獎的前幾名。“ 朴在洪作爲決勝曲選擇了俄羅斯作曲家謝爾蓋•拉赫瑪尼諾夫的《第3號鋼琴協奏曲》。這是一部僅演奏時間就需要約45分鍾，動員各種技巧的作品。他說：“上小學時一聽到這曲子就喜歡上了它。也有與管弦樂團合演的經驗，所以選擇起來比較容易。” 作爲鋼琴家，他被評價爲“體型”出衆。他說：“身高187厘米。得益于此，才有了在舞台上出現的存在感。手也很大，可以輕松地按到12哆(從哆至下一個八度發)。” 獲得二等獎的金道賢在首爾大學就讀期間前往美國，目前正在克利夫蘭音樂學院進修專業演奏者課程。在此次決賽中，他選擇了前蘇聯著名作曲家普羅科菲耶夫的《第二鋼琴協奏曲》。他坦言：“比起不出錯，我更想展示我的音樂，雖然失誤很多，但還是取得了很好的結果。” 此次比賽的結果是，朴在洪在獲得2.2萬歐元(約3020萬韓元)的冠軍獎金和室內樂特別獎的同時，還獲得了2023年與舒曼四重奏進行巡回演出的機會。金道賢將獲得1萬歐元(約1370萬韓元)的亞軍獎金。

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