1.3萬億韓元規模的冰毒走私案被揭發，可供1350萬人同時吸食. September. 02, 2021 07:25. by 釜山=金華英記者 run@donga.com. 從墨西哥走私進口史上最大規模(1.3萬億韓元)的冰毒的毒販被檢察機關抓獲。被揭發的冰毒可供1350萬人同時吸食。 釜山地方檢察廳反腐敗、強力調查部1日表示，以涉嫌從墨西哥偷運404.23公斤冰毒(違反特定犯罪加重處罰等相關法律)對A某(35歲)進行了拘留起訴。 此次查獲的冰毒數量在國內毒品走私史上規模最大。此前一次的最大規模是2018年被揭發的112公斤。 A某在2019年和去年7月先後兩次從墨西哥進口了20個“螺旋齒輪(Helical Gear)”和904公斤冰毒。其中500公斤出口到澳大利亞，但隨著5月被澳大利亞聯邦警察揭發，真相浮出水面。螺旋齒輪是齒輪呈梳齒狀扭曲的圓筒形齒輪，主要用于飛機和船舶的減速裝置。 據悉，由于向澳大利亞出口困難，A某隨時變更了國內保管場所。此次被揭發的毒品是通過湖泊出口後剩下的毒品，對于提前切斷國內流通具有相當大的意義。 目前，警方正在追查滯留海外並指示A某犯罪的澳大利亞籍B某。檢察機關認爲，A某等國際毒品走私犯將韓國利用爲向澳大利亞走私毒品的中轉地。他們惡意利用了與從墨西哥直接向澳大利亞走私冰毒相比，經由韓國等第三國被管制的可能性相對較低這一點。 釜山地方檢察廳相關人士表示：“從著手調查階段開始，將與釜山海關和美國毒品廳(DEA)等合作，確保共犯的人身安全”，“爲了從源頭上切斷多元化的毒品走私犯罪，將與相關機構進行合作。”

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