Coupang考慮引進“物流自動化”. September. 01, 2021 07:21. by 史誌遠記者 4g1@donga.com. Coupang正在考慮在國內物流中心引進挪威企業“自動存儲（AutoStore）”的物流自動化系統。“自動存儲”是像Coupang一樣由孫正義總裁領導的軟件銀行的願景基金投資的企業。 據流通業界8月31日透露，Coupang將在國內三四處物流中心引進“自動存儲”的物流自動化系統。“自動存儲”是1996年成立的挪威公司，發明了“立體型自動存儲系統”。 如果Coupang和“自動存儲”之間的合作成功，將成為願景基金投資企業的第一個合作事例。願景基金向Coupang投資30億美元（約3.48萬億韓元），持有33%的股份。今年4月，願景基金以28億美元（約3.25萬億韓元）收購了“自動存儲”40%的股份。因此有分析認為，孫正義可能是想把機器人技術嫁接到流通企業，從而提高物流效率。Coupang表示：“無法正式確認。”

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