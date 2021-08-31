法務部的對策是“強化腳鏈材質”. August. 31, 2021 07:33. by 柳原模 onemore@donga.com. 韓國法務部部長朴範界30日就切斷電子腳鏈(定位電子裝置)、殺害2名女性後逃跑的姜某(56歲)事件道歉說：“向國民們道歉。”法務部似乎考慮到後續影響，在姜某自首一天後發表了防止電子腳鏈損毀的對策。 朴部長當天在去政府果川辦公大樓上班的路上會見記者時表示：“對于電子監督對象犯下了可怕罪行這件事，我向國民表示歉意。”同時他還強調，“物質和人力仍然存在局限”，“爲了電子監督制度能劃時代地防止罪犯的再犯，各種預算人員、我們內部的組織文化變化等也需要同時跟進。” 在隨後舉行的法務部新聞發布會上，還公開了防止電子腳鏈損毀的對策。法務部首先表示，將引進比現有材質更堅固的束帶(裹住腳踝的固定裝置)，以應對電子腳鏈的損壞。法務部自2008年引進電子腳鏈制度以來，共6次強化了材質。盡管如此，截至今年8月，仍持續發生13人切斷電子腳鏈等損毀事件。 法務部決定，如果損壞電子腳鏈，將加強處罰力度。根據現行電子裝置安裝等相關法律，佩戴電子腳鏈的人隨意損壞腳鏈時，可以處以7年以下有期徒刑或2000萬韓元以下的罰款。盡管如此，因涉嫌損壞電子腳鏈而被起訴的這些人，平均只被判處不到一年的刑罰。法務部還表示，如果發生毀損，爲了迅速抓捕，將擴大與警方的信息共享範圍等，改善互助體系。 但是，這種對策是在沒有具體預算確保等計劃的情況下匆忙制定的。只是重複了原則性的對策，法律界批評說這是“盲目的對策”。

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