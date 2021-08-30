喀布爾第二聲爆炸聲不是因爲恐怖襲擊而是因爲中情局基地爆破. August. 30, 2021 07:25. by 兪載東 jarrett@donga.com. 遜尼派武裝團體“伊斯蘭國”(IS)在阿富汗首都喀布爾國際機場實施自殺式炸彈恐怖襲擊的26日，現場幾小時後再次傳來了巨大的爆炸聲。當時，很多人以爲發生了第二次恐怖襲擊，都感到十分恐懼。但經確認，這一爆炸聲是美軍在撤軍過程中炸毀美國在阿富汗的中情局(CIA)基地時發出的。 《紐約時報》28日援引美國官員的話報道說，美軍自行炸毀了被稱爲“老鷹基地(Eagle Base)”的喀布爾機場外圍的中情局基地。這是爲了防止美軍機密情報和最新軍事裝備進入塔利班手中而采取的措施。 此前，美國國防部于26日在喀布爾發生自殺式炸彈恐怖襲擊後曾表示“共發生過兩次襲擊”，但第二天又更正說“只發生過一次恐怖襲擊”。但是，由于沒有明確提及第二次爆炸聲的真面目，因此引發了衆多的猜測。也就是說，第二次爆炸聲是炸毀CIA基地後發出的聲音。 該基地由磚瓦工廠改造而成，從阿富汗戰爭初期開始使用。起初規模很小，後來還負責訓練阿富汗情報機關的反恐部隊。據悉，雖然長達20年的戰爭期間一直在使用，但由于美國維持高度保密，當地居民對基地的真實身份幾乎一無所知。 該基地的設計幾乎不可能讓外部人員滲透進來。約3米高的牆圍住了基地，厚厚的鐵門只在車輛進入時暫時打開，然後迅速關閉。進入內部的車輛也要經過三次檢查站接受搜查。 《紐約時報》報道說：“CIA基地的爆破是事先計劃好的，與造成180多人犧牲的喀布爾機場爆炸事件沒有關聯。”

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