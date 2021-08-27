“無國界記者”：“宋永吉發言不當”. August. 27, 2021 07:26. by 華盛頓=常駐記者 劉承鎮、金智賢記者 promotion@donga.com、jhk85@donga.com. “無國界記者”就共同民主黨的《媒體仲裁法》修訂案發表批評聲明，被共同民主黨代表（黨首）宋永吉批評為“不懂韓國國情”。“無國界記者”就此反駁道：“（宋永吉的言論）完全不恰當。” “無國界記者”東亞局局長謝德裏克·阿爾比亞尼（音）25日在與本報的視頻采訪中解釋稱：“‘無國界記者’是一個對所負責的所有國家和地區研究較多的團體”，“在全球建立記者網絡，由此了解言論自由的情況，也有提供一切必要信息的其他夥伴。”他談到，韓國記者協會的立場也與“無國界記者”相同。他還表示：“不能接受有人說‘無國界記者’不懂韓國。”被問及對宋永吉就該組織等國際媒體團體的聲明表示“什麽都不懂”持何立場時，他作出了上述回答。 阿爾比亞尼強調：“‘無國界記者’是獨立於任何國家政府的國際非政府組織。每當言論自由受到威脅時，介入每個相關國家，就是我們的任務。”他表示擔憂說：“韓國是世界上領先的民主國家之一。（法案一旦通過）可能會創造先例，被其他國家利用。”“我們將提醒任何想要通過新規定的國家該規定潛在的缺陷和漏洞。” 對於“無國界記者”的批評，宋永吉26日在國會對記者們表示：“我會好好說明的。我會用英文整理立場，直接發送給那邊（無國界記者）。”宋永吉當天在接受MBC“新聞外傳”節目采訪時，對《媒體仲裁法》修正案表示擁護，並表示：“即使獲得許多選票當選了國會議員，如果因散布虛假事實而被罰款100萬韓元以上時，也要喪失議員資格，媒體又沒有因為做了虛假報道而被吊銷媒體執照不是嗎？”

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