我們可以變得更好. July. 26, 2021 07:49. . “事情在變壞的同時也在變好。也會在變好的同時變壞。” ——摘自漢斯·羅斯林等著《真相（Factfulness）》 我是一名繪製著名為《醫生博士育兒日記》網絡漫畫的工學博士。在這個“經斷女（中斷職場經歷的女子）”很常見、但“經斷男”一詞很陌生的社會裏，我因為3年的育兒經受了經歷中斷，在苦思前途之後，終於走上了網絡漫畫作家的道路。 我一邊畫育兒漫畫，一邊就育兒和工作並行的困難、經歷中斷等問題講述了很多。雖然我也很想拿出解決的對策，但是因為問題太過復雜，而且我的見識也不太充分，所以只能談一談內心的共鳴。在會議上沒提出點子，反而成了提出“不可行的理由”而拖人後腿的人，因這種負罪感久久無法入睡。有一天，讀了一本名為《真相》的書。 這本書通過大量的數據，介紹世界朝著好過個人想法的發展方向。這並非說我們的社會沒有任何問題。它是說，雖然情況不好，但明顯在好轉。那一瞬間，我陷入了像被棒擊一樣的沖擊。的確，在我經歷的問題中有好轉的部分。男衛生間裝上了換尿布臺、家庭衛生間增加、擴大無償保育等，明顯都是值得肯定的變化。但是沒有主養育者的絕對犧牲，生養孩子依然是不容易的壞狀態。 現在這個時代，人們把太多精力放在拉幫結派，互相厭惡上。但有些問題影響所有人，不分性別、種族、宗教。對於已經決定從事育兒工作的我這一男子而言，育兒相關的問題大多也是一樣。為了解決這些問題，我們不應該齊心協力嗎？雖然我們生活在艱難的時代，但我們能過得更好。

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