元喜龍正式宣布參加下屆總統競選. July. 26, 2021 07:49. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 國民力量黨所屬的濟州道知事元喜龍25日表示，“將還原文在寅政府的一切”，正式宣布參加總統競選。 元喜龍當天在通過Youtube頻道“元喜龍TV”進行直播的記者會上表示：“國民力量黨是大選中的挑戰者和在野黨。在以往大選中失敗過的人是不行的。必須由最幹凈、最年輕、最具有革新精神的人展開鬥爭。” 元喜龍當天提出了100萬億韓元規模的“大膽的恢復工程”作為核心公約。他表示：“在我就任的第一年，將用50萬億韓元，向因新冠疫情遭受損失的小工商業者和個體戶提供全額援助。今後將製定每年10萬億韓元的五年預算。”他還說：“對於在成長的陰影下受苦的弱者，國家將在家庭、教育、就業等各個領域都積極作為”，與黨內出現的“小政府論”劃清界限。 元喜龍說：“我認為在野黨的最終候選人是元喜龍和前檢察總長尹錫悅，我黨的最終候選人是我元喜龍。”他還說：“在保守正統性方面，我比劉承旼議員有優勢，而在中立和擴張性方面，我比洪準杓議員有優勢。” 針對國民力量黨代表（黨首）和尹錫悅方面圍繞是否入黨正在展開神經戰一事，元喜龍表示：“尹（錫悅）前總長是對抗政權鎮壓、以孑然一身留下政權交替火種的人，在野圈折騰他是不可取的。” 在談及辭去道知事一職的時間時，元喜龍表示：“將在順利度過（新冠危機）關口之後，看著濟州道政府的指揮體系是否已經打好鞏固，盡快了結此事。”元喜龍當天任命三選前議員金容泰為競選團隊總管。

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