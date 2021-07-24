美國國務院的評價：“要想在韓國搞經營，要做好上法庭的心理準備”. July. 24, 2021 07:21. . 美國國務院前天發布的《2021投資環境報告》指出，進軍韓國的外企經營者很容易受到逮捕、起訴等法律風險。這一報告對170個國家進行了分析，是為了供想要在外國投資的美國企業參考而製定的，從中可以看出各國的經營環境對企業有多麽親和。 該報告對韓國應對新冠疫情的方式、政治穩定、公共安全、世界水平的社會基礎設施和熟練工人等給予了肯定評價，也詳細指出了法律、規製方面存在的問題。報告特別就法律體系表示：“外國企業的韓國分公司首席執行官必須從法律上對公司的所有行為負責，有時還可能因違反公司法規而被捕或被起訴。”這是在警告：諸如韓國通用汽車公司總經理因涉嫌非法派遣而兩年兩次被禁止出境等，在發達國家罕見的對外國人首席執行官采取刑事措施，在韓國可能會經常發生。 報告還指出，在韓國，80%的法律在沒有嚴格的影響評價的情況下，以議員立法的形態被立法化。據稱，有時在不聽取業界、當事人充分意見的情況下，公布法律施行令。意思是說，由於韓國內部的政治、社會原因，國會和政府突然實施預想不到的法律和執行令，可能會使事業環境發生劇變，因此要小心。 韓國的規製競爭力在發達國家中處於最下位圈，這種說法並非最近才出現。問題是，如果發生工人死亡事故等重大災害，就對業主和經營負責人處以“1年以上徒刑、1億韓元以上罰款”的嚴重刑事處罰。實施《重大災害處罰法》等，從企業角度來看，管製環境正在進一步惡化。甚至有言論稱：“由於首席執行官法律責任過重，沒有人願意來擔任韓國分公司總經理，令海外企業非常苦惱。” 最近兩年，外國人對韓國的直接投資連續減少的原因是惡劣的規製環境、較高的法人稅等。但執政黨卻表示將進一步強化修改尚未實行的《重大災害處罰法》，加快加強規章製度的步伐。如果以這種方式發展下去，不僅很難吸引外國企業，而且很難阻止韓國企業轉移到海外。

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