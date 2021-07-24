氣候變化和病毒是如何摧毀羅馬的？. July. 24, 2021 07:16. by 金相雲 sukim@donga.com. 迄今爲止，有關羅馬帝國滅亡原因的書已經出版了很多。從過度的領土膨脹導致的財政崩潰到精神文明的衰落，出現了各種各樣的分析。大部分被集中歸納成爲人類過度的貪欲和隨之帶來的政治、經濟、社會體系崩潰的觀點。但是這本書說，讓羅馬滅亡的是氣候變化、病毒、火山等大自然的力量。也就是說，用人類的力量根本無法應對的就像“命運”一樣的悲劇席卷了羅馬。這在全世界因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情連續兩年呻吟的最近的狀況下，聽起來非同尋常。 作者爲表現羅馬衰亡這一巨大主題，專攻古代史，並以氣候學、考古學、人類學、生物學資料爲基礎，縱橫分析羅馬史2000年。這與曆史學家尤瓦爾•哈拉裏和賈雷德•戴蒙德嘗試的“大曆史(Big History)”曆史敘述相似。 有趣的是，作者把尖端科學作爲分析工具，但其結論和與科學相去甚遠的羅馬人的世界觀十分相似。正如古羅馬詩人維吉爾在《埃涅阿斯紀》中描述的在激烈的風暴中被抛棄的英雄形象一樣，羅馬人相信象征偶然和自然力量的福耳圖娜(羅馬神話中的幸運女神。相當于希臘神話中的Tyche)將決定國家的命運。公元400年時，羅馬是人口70萬的城市，但短短數十年間驟減至2萬人，僅用人類系統的變化來解釋這一事實，也許從一開始就是不可能的。 實際上，羅馬鼎盛時期剛過去的公元150年到450年，隨著氣候的不穩定，瘟疫肆虐。再加上激烈的火山活動導致後期進入小冰河期的530~540年左右持續寒冷天氣，也産生了很大的影響。由于帝國的膨脹而變得活躍的人口移動無異于火上澆油。根據記錄和研究，大約有700萬羅馬人死于165年左右被推測爲天花的傳染病。著書在序尾寫的文章象征性地展現了主題意識。“我做了一個虛妄的夢，夢見曆史上最值得關注的文明想要支配大自然。”

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