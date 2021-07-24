明年1月開始將試點引進移動駕駛證. July. 24, 2021 07:16. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 從明年1月開始，將試點引進移動駕駛證。駕駛證持有者今後可以利用移動駕駛證開設非面對面銀行賬戶，並在公共行政機關等部門亮明身份。 23日，政府在政府首爾大廈召開的由企劃財政部第一次官李億遠主持的 “韓國版新政檢查會議”上發表了上述計劃。李次官表示：“從明年1月開始，將以2、3個地區爲對象實施移動駕駛證制度示範事業，並以全體國民爲對象擴大(事業)。”李次官補充說：“移動駕駛證不僅可以在公共行政機關、銀行窗口等處像實物駕駛證一樣使用，還可以用于開設非面對面銀行賬戶等線上的多種服務。” 政府爲了防止實物身份證信息泄露和僞造、更改，應對非面對面服務的擴散，正在推進移動身份證事業。作爲第一項事業，今年1月引進了移動公務員證。 駕駛證持有人在第一次獲得移動駕駛證時，必須親自到駕駛證考場申請。因更換手機、丟失等原因重新辦理移動駕駛證時，可以通過手機應用程序等非面對面辦理。即使拿到移動駕駛證，實物駕駛證也可以同時使用。

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