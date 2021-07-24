“首爾圈第四級防疫響應延長兩周”，“如果擴散趨勢不減弱，將擴大禁止集合”. July. 24, 2021 07:16. by 李智雲記者•金夏景記者 asap@donga.com,whatsup@donga.com. 23日，政府最終確定將適用于首都圈的“保持社交距離”第四級防疫響應延長兩周。適用時間爲26日至下月8日。在此期間，如果新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診病例不轉爲減少趨勢，還將采取高強度的追加措施。這是擴大禁止集合對象、增加營業時間限制幅度的方案。 由此可見，目前的擴散趨勢非常嚴重。截至23日0時，新增確診病例1630例，以周五爲准是最多的。雖然比前一天(1842人)小幅減少，但考慮到青海部隊官兵人數，反而有所增加。韓國政府提出，延長響應措施的目標是日均新增確診患者“不足1000人”。相當于保持社交距離第三級防疫響應。中央災難安全對策本部第一統制官李基一(音)表示：“我認爲，如果國民在兩周內進行協助和努力，日均新增確診患者降至1000人是可能的。” 在第四級防疫響應措施延長的同時，部分設施的防疫措施也得到了加強。在民間體育設施進行的室內五人制足球、棒球等體育活動也將受到私人聚會人員的限制。事實上相當于是禁止了。展示會或博覽會也只有預約者才能入場。小工商業者聯合會發表評論說：“借債勉強維持度日，但營業限制一再出現，正被逼到極限”，“小工商業者損失支援金和損失補償金大幅擴大，政策資金規模也大幅增加，應該進行緊急損失支援。” 問題是非首都圈。在新增確診患者中，非首都圈比率從16日的25.0%增加到23日的35.9%，一周內增加了10個百分點以上。但是，對非首都圈適用第三級防疫響應的計劃暫時被保留。政府計劃，分析周末流行情況，聽取地方自治團體的意見後，在25日的中央災難安全對策本部會議上做出決定。當天的中央災難安全對策本部會議由文在寅總統主持。 從26日開始，55~59歲的人將開始接種疫苗。首都圈將接種輝瑞新冠肺炎疫苗，非首都圈將接種莫德納疫苗。輝瑞疫苗的第1、2次接種間隔從3周增加到了4周。這是截至8月末的暫時性措施。中央防疫對策本部第二本部長權俊旭表示：“爲了醫療機關的疫苗供應和日程調整等接種便利，決定最長在6周內完成接種。”

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