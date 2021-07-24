美國疾控中心主任：“德爾塔毒株的傳染性，是我20年所見之最強”. July. 24, 2021 07:16. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 美國國內新冠變異病毒德爾塔毒株迅速擴散，美國官員警告說，美國“在大流行再次面臨重大關口”。 美國疾病控製與預防中心主任洛歇爾·沃倫斯基當地時間22日在吹風會上警告：“從我過去20年的經驗來看，德爾塔毒株是我所知道的傳染性最強的呼吸道病毒。”他還表示：“德爾塔毒株比目前已經擴散的變異病毒更具攻擊性，傳染力也更強。美國目前還沒有走出新冠疫情這一叢林。”美國CNBC電視臺當天在介紹最近的研究結果說，在感染德爾塔毒株的患者鼻腔內發現了比變異前多1000倍的病毒。 目前在美國，每5名新確診新冠病例中就有4人是德爾塔變異病毒的感染者，可見病毒已經大量擴散。美國國內當天新增確診患者為41400名，再次超過了4萬名。這比兩周前增加了195%。當天死亡病例為607例，增加了42%，住院患者也增加了46%。美國國家過敏癥與傳染病研究所所長安東尼·福奇表示：“這不是我們所希望的方向。（為防止疫情擴散）我們必須做更多的事情。”此前，世界衛生組織21日表示，截止到目前，已在124個國家發現了德爾塔毒株，而且在幾個月內將成為全球範圍內的主導病毒。

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