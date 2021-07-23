不顧“孩子會被感染”的呼籲，民主勞總強行舉行集會. July. 23, 2021 07:27. . 民主勞總旗下的公共運輸工會決定，今天在包括江原道原州市國民健康保險工團在內的市內各處，召開由1000名工會成員參加的“為工團顧客中心直接雇用咨詢師的決議大會”。原州市表示，從今天開始將把保持社交距離提升到第三級，並參照第四級只允許1人舉行示威，但民主勞總卻執意舉行非法集會。 雖然以首都地區為中心實行了嚴格的保持社交距離限製，但昨天新確診的新冠患者達到了1842名，連續兩天刷新了最高紀錄。這種情況下還要舉行大規模集會，附近居民只能感到不安。據說，他們展開了反對集會簽名運動，而且要求阻止非法集會的信訪電話不斷。有年幼子女的父母們呼籲克製集會，他們紛紛表示：“擔心孩子被感染，連小區遊樂場都不敢去”“如果1年零6個月的努力和犧牲都化為泡影，怎麽辦？” 民主勞總本月3日強行在首爾市中心舉行集會的8000多名工會成員中，陸續出現新冠確診患者，讓所有人都焦急不已。盡管如此，民主勞總不僅沒有協助政府的流行病學調查，還宣布將於21日在世宗市舉行集會，30日將在原州市舉行超過3000多人集結的大規模示威。所有人為了防疫甘願承受損失，在這種情況下，如果舉行感染擴散可能性很大的非法集會、分裂示威，誰會理解這是“集會自由”? 民主勞總蠻不講理的行為，唯獨寬待民主勞總的政府的雙重標準式應對，也有很大的責任。政府事實上放任最近民主勞總在首爾的非法集會，在出現確診患者後也只是下達了讓參加者接受檢查的消極行政命令。這與不久前阻止個體戶舉行一人駕車示威、去年保守團體主辦的光復節集會上出現患者後公開通信記錄和信用卡明細找出8000名參加者的情況，形成了鮮明的對比。如果政府對威脅國民健康的民主勞總非法集會不加區別地予以嚴懲，那就是玩忽職守。

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