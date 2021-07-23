迪士尼樂園遊樂設施“Jungle Cruise”同名電影即將上映…觀衆們沈浸在回憶中. July. 23, 2021 07:29. by 金哉希 jetti@donga.com. 以美國加利福尼亞迪士尼樂園從1955年開始運營至今的遊樂設施“森林河流之旅(Jungle Cruise)”爲主題的同名電影《叢林巡航》即將上映。這是迪士尼繼《加勒比海盜》(2003年)和《明日樂園》(2015年)之後第三次從迪士尼樂園的遊樂設施中獲得靈感制作成電影。受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，兩次推遲上映的《叢林巡航》將于28日在全世界同步上映。 22日，該片的主演道恩•強森(本名德威恩•約翰遜)和艾米莉•布朗特與國內媒體舉行了視頻座談會。該影片講述了在亞馬遜起到導遊作用的船長弗蘭克(德道恩•強森飾)和勇敢自由奔放的植物探險家莉莉(艾米莉•布朗特飾)爲了尋找具有治愈力量的樹木而冒險的故事。 《叢林巡航》是1955年7月18日加利福尼亞迪士尼樂園開業時建成的曆史悠久的遊樂設施。這源于迪士尼創始人沃爾特•迪士尼的“把沒有去過的未知世界全部帶到迪士尼樂園”的創意。布朗特說：“電影以森林河流之旅爲基礎，對乘坐過遊樂設施的人來說，意義重大。可以回想起第一次乘坐遊樂設施時的回憶。我集中精力培養這種幸福感。”她還補充說：“《綠寶石》和《奪寶奇兵》等影片能讓觀衆感受到懷舊氣息。”《綠寶石》和《奪寶奇兵》是20世紀80年代美國首次制作的冒險電影。 “巨石”強森飾演的弗蘭克是著眼于在遊樂設施森林河流之旅中起到導遊作用的“船長”而制定的角色。沃爾特•迪士尼等著名人士作爲船長表現活躍，他們通過機智和口才，起到了讓旅行變得不枯燥的作用。通過弗蘭克讓船長重生的強森表示：“如果說以前的電影中想要用身體展現帥氣的樣子，那麽在《叢林巡航》中則不同。穿著衣服遮住了身體，還戴上了帽子。電影的背景是1917年，是關于傳說和詛咒的故事，所以非常注重演繹夢幻般的角色。” 電影中經常出現兩位演員的動作戲。弗蘭克和莉莉與試圖搶奪治愈樹的惡棍搏鬥，赤手空拳制服美洲豹，在木板上飛奔等。強森就布朗特的動作戲表示：“莉莉雖然很有進取心，但同時也是失誤和掙紮的人物，因此動作不能很完美。艾米麗完全理解並消化了這一點。”布朗特在談到強森時說：“一來到攝影棚，就問自己應該做什麽，然後馬上像跳舞一樣投入到動作戲中。在與美洲豹搏鬥的場面中，他也像跳華爾茲一樣自然地表演了動作。每當我在旁邊看著他時，都感到非常驚訝。”

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