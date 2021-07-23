LG電子拉開與惠而浦的差距，“年銷售額要穩居第一”. July. 23, 2021 07:28. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 今年上半年(1 ~ 6月)，LG電子與美國惠而浦的銷售額差距拉大至1.5萬億韓元以上。在生活家電排名第一的門檻上，屢次被惠而浦的“11月末黑色星期五”特需擠壓而吃盡苦頭的LG電子，在今年年末之前能否守住領先地位備受關注。 惠而浦方面22日表示，第二季度(4~6月)的銷售額爲53.24億美元(約59694萬億韓元)，營業利潤爲6.83億美元(約7658億韓元)。 這一數值超過了證券界的預測值(50.5億美元)。這是因爲以北美市場爲中心，家電需求持續增長，出售中國法人股份和土耳其子公司等一次性收益增加産生了影響。 雖然惠而浦取得了驚人的業績，但LG電子很有可能占據上半年生活家電第一位。證券界推測，以本月7日公布的LG電子暫定業績爲基礎，生活家電(H&A)本部上半年銷售額和營業利潤分別達到13.5081萬億韓元和1.5799萬億韓元。同期銷售額(11.9385萬億韓元)、營業利潤(1.4543萬億韓元)均領先于惠而浦。 人們關注的是，LG電子能否在年底之前守住生活家電第一的位置。LG電子H&A本部自2017年首次在營業利潤上領先惠而浦後，每年都拉大差距，但銷售額方面卻屢次輸給惠而浦。 去年上半年爲止，LG電子的銷售額比惠而浦多出4700億韓元以上，位居榜首，但僅第四季度(10~12月)的銷售額就落後了9400億韓元左右，最終被惠而浦逆轉。因爲惠而浦享受了11月黑色星期五等北美地區大規模打折活動的商機。 LG電子內外出現了“今年將有所不同”的說法。因爲今年上半年銷售額差距拉大到了1.57萬億韓元左右。這是去年惠而浦領先的5900億韓元差距的2.6倍。 LG電子的構想是，下半年也將推出高端家電和新家電，攻占市場。惠而浦的主要戰略是冰箱、洗衣機等傳統白色家電的薄利多銷。相反，LG電子的核心是Objet系列等高端家電或烘幹機、Styler衣物護理機等新家電。有分析認爲，最近考慮到室內裝修，一次性購買2、3種産品的成套購買正在增加，正在形成有利于LG電子的狀況。

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