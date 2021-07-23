“冷凍75袋母乳，第5次參加奧運會”. July. 23, 2021 07:29. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “目標是75袋母乳。一個多月以來，每天晚上都在做這件瘋狂的事情。” 9日，將參加東京奧運會的英國射箭國家隊選手娜奧米•波爾卡德(37歲)在自己的社交網絡服務(SNS)賬號上上傳了50多張母乳保存袋照片。她在18日前往東京之前，爲女兒艾米麗准備了總共14L(75袋)的母乳。由于沒有足夠的空間保管，所以還訂購了新的冰箱。 艾米麗是波爾卡德經曆過一次流産後于2月生下的女兒。女兒出生時還想過放棄奧運會。但她想起了這段時間自己努力准備的瞬間。對此，波爾卡德表示，“我會留下自己不在的半個月裏可以吃的母乳，希望艾米麗不要太想念我”，表達了第5次參加奧運會的決心。 東京奧組委允許擁有母乳餵養嬰兒的運動員攜子女入境，而有些母親選手因擔心新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而獨自選擇了東京之行。 英國賽艇國家隊選手海倫•格洛弗(35歲)是3歲的羅根和16個月的雙胞胎博和基特等3個孩子的母親。隨著原定于去年舉行的東京奧運會推遲一年舉行，她下決心參加奧運會。格洛弗說：“因爲育兒問題，4年來一直沒能運動，所以一直想著退役。下決心參加奧運會後，避開鋪在地上的樂高玩具，進行了跳躍深蹲，同時進行育兒和訓練。” 2012年倫敦奧運會銀牌得主、英國自行車國家隊選手裏奇•戴格南(32歲)也決定帶著兩歲的女兒奧拉前往東京。隨著同爲自行車選手的丈夫皮爾(37歲)在孩子出生後退役，讓這一切成爲可能。戴格南在分娩前3天還堅持騎自行車等，沒有放棄對奧運會的熱情。

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