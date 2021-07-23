“居家辦公增加，這是觀看奧運會的機會”. July. 23, 2021 07:30. by 金聖模 mo@donga.com. 公司職員金某（29歲）在新冠疫情擴散的情況下，從上周起開始在家工作。他在經營支持部門工作，每天要在家裏辛苦地處理數十封業務郵件，但23日的奧運會開幕讓他激動不已。因為可以不看上司的眼色觀看比賽。金某說：“我打算打開電視，處理即時短信和郵件，不動聲色地觀看奧運會比賽。” 喜歡觀看體育比賽的上班族全某（34歲）也是期待奧運會的人之一。他說：“一段時間沒有舉行體育比賽，翹首以待。”“由於韓日關系不好，我沒有表現出對奧運會的期待，但我曾對親近的人說‘我是東京暗遊客’。” 受新冠疫情和韓日關系緊張的影響，奧運會氣氛不如往年。盡管如此，仍有不少上班族對奧運會充滿期待。他們以愛國心為基礎，認為這是觀看體育比賽的“絕佳機會”。特別是，平時比賽熱情高漲的韓日之戰也會在各項目上演，預計將會成為特別的熱門比賽。 預計“暗遊客”眾多的原因還有一個。由於與東京沒有時差，很多比賽都是在白天舉行，與上班族的工作時間相沖突，因此很難體現轉播是“死守比賽”的事實。 從去年開始，幾家網絡體育比賽場館實行了收費製度，這也是讓體育愛好者翹首以待奧運會的原因之一。過去，通過門戶網站等可以免費享受職業棒球大聯盟（MLB）和英超（EPL）等海外體育賽事，但最近獲得轉播權的企業將此轉換為收費方式。公司員工李某表示：“奧運期間可以通過各種門戶網站免費觀看，這多少緩解了人們對觀看體育比賽的渴望”。 與奧運特需已經消失的評價不同，炸雞連鎖企業正小心翼翼地應對著訂購量的增加。與去年相比，業界鮮肉（肉雞、活雞）出庫率最高提高了20%至30%。一名業內人士表示：“（因加強保持社交距離等措施）夜間座席減少，因此很多人可能會在家以家庭為單位觀看奧運會比賽。”

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