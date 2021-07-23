舍曼會見文在寅，“將與中國深入討論對朝政策”. July. 23, 2021 07:29. by 申振宇記者、朴孝穆記者 niceshin@donga.com,tree624@donga.com. 正在韓國訪問的美國副國務卿溫迪·舍曼22日會見了韓國總統文在寅。他表示：“將在訪問中國時就對朝政策進行深入討論。”據悉，美中兩國最近在經濟問題之外，又重新啟動了將焦點放在朝鮮問題等外交懸案等方面的定期對話渠道，因此，圍繞朝美重啟對話問題，美中將進行怎樣的磋商備受關註。舍曼將在訪問韓國後，於25日至26日訪問中國，並與中國外交部長王毅舉行會談。 文在寅當天在青瓦臺接見舍曼，表示“希望今後為重啟朝美對話積極努力”。對此，舍曼答道：“期待朝鮮對美國的對話提議早日作出響應”，“希望就對朝政策共同進行緊密協調的努力。” 特別是，舍曼表示：“韓流明星‘防彈少年團’的《允許跳舞（Permission to Dance）》在全世界很受歡迎，但因為韓美很合拍，所以不需要‘允許’。”分析認為，這是在強調鞏固的韓美同盟非常重要。 據外交消息人士稱，中美最近重新啟動了美國特朗普政府時期中斷的例行外交渠道。消息人士透露說：“在這個渠道中，中美兩國可能會以提出合作必要性的朝鮮問題等外交懸案為中心進行磋商。美中兩國開始采取將經濟和外交分開看待的‘雙軌’處理方式。”

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