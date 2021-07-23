中國河南省大暴雨至少造成33人死亡…全球一半蘋果手機供應工廠也受到打擊. July. 23, 2021 07:29. by 金祺容 kky@donga.com. 中國中部河南省省會鄭州遭遇60年來罕見的特大暴雨，截至22日，至少造成33人死亡，25.6萬人被迫撤離。中國台灣省省長蔡英文罕見地就引發超過300萬名災民等最嚴重的洪災表示慰問。 據中國河南省當局22日透露，截至當天上午，確認的死亡者至少有33人，比前一天的25人增加了8人。因地鐵被淹，僅鄭州就有12人死亡，隨著各地區因泥石流等被埋的人得到確認，死亡人數有所增加。截至目前，共有300.4萬人受災，25.6萬人緊急避難。河南省表示：“僅直接經濟損失就達12.2億元人民幣(約2239.65億韓元)。”河南省的面積是韓國的1.6倍，人口數達1億左右。 隨著此次河南省雨災越來越嚴重，此前一直與中國內地針鋒相對的蔡英文也以自己的名義發表了慰問信息。據台灣《中央通訊社》當天報道，蔡英文表示，“向不幸遇難的人及其家屬表示哀悼，希望災區早日恢複正常生活。” 鄭州有委托生産蘋果iPhone手機的台灣富士康工廠，預計iPhone的供應也會受到影響。富士康在鄭州運營3家工廠，約35萬人力投入到90條生産線上。在這裏生産的iPhone手機占全世界iPhone手機數量的一半以上。《華爾街日報》援引富士康職員的話報道說：“20日下午，富士康三家工廠全部停電數小時，並暫時斷電。”一名職員向WSJ表示：“工廠內的水漲到大腿處，人們急忙搬運生産設備和庫存品。” 此前的15日，在中國南部廣東省珠海市的一處隧道施工現場發生的浸水事故中，截至21日，14名被埋者中有13人的遺體被發現。

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