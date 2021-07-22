得不到落實的保持社交距離，到了做最壞準備的時候. July. 22, 2021 07:17. . 在首都圈實施保持新冠社交距離的最高級別第四級的措施已過了10天，但第四次流行勢頭仍未減弱。昨天新增確診患者有1784名，一周內刷新了發生新冠疫情以來的最高紀錄（14日的1615名）。這一數字還沒有包括260多名青海部隊患者。 當初政府預計加強版防疫措施效果將在實施7天至10天後顯現，但出現了偏差，原因是人員流動量並沒有減少。上調了首都地區保持社交距離的級別，首都地區的流動量減少了8%，但全國範圍內的流動量只減少了2.3%。這是由於隨著夏季休假期的到來，濟州地區的流動量增加了20.3%等，遊客集中到了保持距離比較寬松的非首都地區所致。德爾塔變異毒株的迅速擴散也助長了感染勢頭。目前，韓國國內患者中有一半左右是變異病毒感染者。其中，傳播力較強的德爾塔毒株感染患者比重為33%，呈現出日益增加的趨勢。 隨著本周末首都地區結束保持社交距離第四級措施，政府最早將於明天公布新的保持社交距離實施計劃。如果按照目前的趨勢發展，只能延長現行保持社交距離級別，或針對最壞的情況采取比這更嚴厲的防疫措施。專家們提議新的方案：延長首都地區保持社交距離實行第四級，非首都地區也一並升級為第三級，縮短餐館、咖啡店的營業時間，或改為以外賣為主。雖然這些都是提高防疫疲勞度、增加經濟損失的措施，但必須觀察擴散趨勢，在為時已晚之前果斷做出決定。 因高齡人群接種疫苗而一度減少的危重癥患者開始再次增加到200人水平線。政府表示重癥患者專用病床有富余，但問題是缺乏照顧患者的醫療人員。到了本月末，疫苗接種也將加快速度，因此在追加確保醫療人員方面存在局限性。同時，為使現場醫療團隊能夠靈活地適用患者的出院標準，應準備給予裁量權等提高病床周轉率的方案。

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