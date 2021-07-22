冒著生命危險的實驗. July. 22, 2021 07:18. . 20世紀50年代，美國畫家莫裏斯·路易斯忙於實驗新的繪畫方式和材料。當時，他也和其他畫家一樣，致力於繼承和克服傑克遜·波洛克創造的抽象表現主義遺產。1953年，劉易斯在參觀海倫·弗蘭肯塔勒的工作室時，大喊了“尤裏卡”。因為從她的染料斑駁畫中找到了答案。 這幅畫是劉易斯的代表作《展開》系列作品之一。色彩鮮艷的染料從畫布的兩邊向中間像河流一樣往下流。畫布沒有打底，畫面中間是空的。劉易斯把稀釋的丙烯顏料倒在布上，移動畫布使之流向自己想要的方向。畫家只從畫外介入，沒有在畫面裏留下任何痕跡。這就是與波洛克揮灑顏料的動作繪畫不同的地方。雖然找到了新技法，但問題在於材料。在稀釋丙烯顏料方面存在限製。 經過一番苦思，劉易斯1958年給大型顏料公司寫了訴苦的信。兩年後令人驚異的是，這家公司成功地為劉易斯製成了一種特製的丙烯顏料。拿著自己獨有武器，畫家充滿野心地展示了1960年的《展開》系列作品。作為豐產畫家，到第二年他完成了150件作品。盡管他使用的是和壁畫大小的畫布。為了體現更好的作品，不斷地進行材料實驗。劉易斯就像分類實驗對象一樣，給每部作品加上阿爾法、伽瑪、貝塔、德爾塔等希臘文字的題目。 對新材料實驗充滿熱情的劉易斯後來怎麽樣了呢？發現斑駁技法後過了9年的1962年，他不幸身患癌癥突然去世。這是過度接觸劇毒的化學用品和染料稀釋劑的結果。雖然只活了短短五十年，但他創新的技法和實驗精神影響了許多現代畫家。美術評論家

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