“與自己的鬥爭”體育，在東京奧運會參賽運動員將與40度的酷暑作戰. July. 22, 2021 07:17. by 金東昱 creating@donga.com. “本來預想的溫度是30度左右，但體感溫度超過了40度。” 20日，英國賽艇代表選手勞裏•吉布斯在日本東京訓練時抱怨道。東京奧運會參賽運動員必須與新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情作鬥爭。在這裏，他們還要與曆屆奧運會最炎熱天氣作鬥爭。別無他法。 《衛報》、《天空體育》等海外媒體21日預測說，東京奧運會將成爲曆屆最炎熱的奧運會。《衛報》以國際奧委會(IOC)和美國國立海洋大氣管理局(NOAA)的資料爲基礎預測，從舉辦奧運會的23日到8月8日，每天的最高氣溫將從33.7攝氏度上升到38.1攝氏度。這是根據分析同期東京過去20年一天最高氣溫的結果得出的預測值。這是從1976年蒙特利爾奧運會開始實施的奧運會天氣分析中，曆屆最高氣溫。 此前，1964年東京奧運會不是在夏天舉行的，而是在10月10日至24日。1988年首爾奧運會也是爲躲避酷暑，從9月17日開始舉辦的。據《共同社》報道，去年從7月末到8月初(與東京奧運會同期)，日本政府先後13次發表“禁止戶外運動”。通常體感溫度在31度以上時政府會做出如此建議。20日，東京的體感溫度達到了32度。 東京奧組委表示，已經准備了風扇、冷卻帳篷等保護運動員的措施。馬拉松和競走將在日本最北端的劄幌舉行。鐵人三項比賽等部分項目將日程調整到早晨。但是射箭、曲棍球、沙灘排球等室外項目仍然暴露在炎熱之中。沙灘排球選手們訴苦說：“沙子太熱了。” 擔任東京奧組委顧問的東京大學教授橫張真說：“溫度和濕度都很高，這是問題。兩點合二爲一，有可能成爲噩夢般的奧運會。”

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