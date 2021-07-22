在野黨敦促文在寅就青海部隊集體感染事件道歉，青瓦臺表示“已經是這種心情”. July. 22, 2021 07:18. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 韓國在野黨要求總統文在寅應就青海部隊第34批人員、“文武大王”艦上人員集體感染事件親自道歉，青瓦臺21日表示：“（文在寅總統）已經懷著向國民致歉的心情在處理工作。” 總統國民溝通首席秘書樸秀賢當天在BBS和YTN節目中表示：“文總統說，‘軍隊的應對很安逸’。這相當於表示，他作為國軍統帥，將虛心接受這個問題。”在前一天舉行的國務會議上，文在寅批評軍方說：“軍方作了一些應對，但在國民看來還不夠，難免會受到安逸應對的指責。”但他並未親自道歉，因此在野黨方面出現了“這是魂不附體的說法”的批評之聲。 樸秀賢說：“文總統在充分聽取在野黨的指摘，但因為國防部長徐旭昨天已經道歉，他如果再添加別的話，是不合適的”，“在製定治療官兵及相關對策後，如有必要，文總統還會單獨提及這一問題。”他還表示：“文總統真的非常難過和著急。” 青瓦臺的立場是，與文在寅道歉相比，應首先治療青海部隊士兵和檢查其他海外派兵部隊的疫苗接種情況。對在野黨提出的徐旭等軍隊指揮部責任論，也明確了界線。但有不少批評意見認為，因為青瓦臺沒有起到安保指揮塔的作用，才會發生這樣的事態。 國民力量黨院內代表金起炫當天在黨代表、重量級議員聯席會議上敦促文在寅進行道歉。他表示：“（文總統）的行動就像處於不出錯‘神’的境地一樣。作為軍隊統帥，就自己的錯誤向國民鄭重道歉，是理所當然的事情。”

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