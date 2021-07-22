韓國動畫片通過SNS在海外大放異彩. July. 22, 2021 07:18. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 上月3日，上傳到全球平台TikTok(抖音短視頻國際版)的1分鍾左右的視頻“變得可愛的眼鏡”獲得了爆發性的反應。讓進行視力檢查的主人公羅尼(RONI)戴上眼鏡，隨著眼睛變大變得更加可愛，內容簡單易懂，但僅三天點擊量就突破了1000萬次。截至21日，累計點擊量約爲1900萬次。回帖也用英語、中文、西班牙語、日語、法語等多種語言出現。該視頻是韓國動畫片《MACA&RONI》的部分花絮集錦。 借助國際平台，韓國動畫片在世界範圍內大受歡迎。吸引人眼球的可愛角色，與語言無關立即被理解的有趣故事是魅力要素。比起國內，在海外更有名的角色也陸續出現。 由CJ ENM和韓國制作公司Brick工作室聯合制作，從今年3月開始在Tooniverse播出的《MACA&RONI》在TikTok上上傳了精彩視頻，在短短3個月內吸引了45萬粉絲。包含天才發明家和惹禍鬼助手的發明挑戰記的搞笑短片累計點擊量達到5700萬次。《MACA&RONI》的制作人禹京民(37歲)PD表示：“考慮到YouTube、TikTok等世界市場，在沒有台詞的情況下，制作成了簡短的動畫片形式。得益于火熱的人氣，《MACA&RONI》計劃在今年內推出兩款手機遊戲。 將油炸圈餅Dow Dow和面團兒Mow Mow的日常生活描寫得十分小巧玲珑的20~30秒超短篇網絡動畫片《Dow Dow》2018年在TikTok、Instagram上亮相後變得有名。目前，《Dow Dow》在TikTok賬號上已確保了210萬粉絲。從年齡來看，18~24歲(44.5%)和25~34歲(39.3%)的比率占83.8%，占壓倒性優勢。 《Dow Dow》在中國台灣地區尤其受歡迎。以18日爲准，Instagram粉絲中台灣約占20%，超過韓國(12.7%)。因此，今年4月在台灣台北的ESLITE百貨商店誠品信義店開設了利用Dow Dow卡通形象銷售縫制玩偶、筆記本、杯子等的實體店，並一直運營至今。2019年9月，在台灣和日本，作爲線上表情包制作的Dow Dow在上市20個小時後，登上了台灣表情包人氣排行榜首位。制作Dow Dow的Brick工作室計劃在年內制作5分鍾左右的動畫片，並在YouTube、在線視頻服務(OTT)上公開。 怪獸工作室制作的《布拉德理發店》于去年8月在Netflix公布第一季之後，不到一個月的時間進入了世界Netflix電視劇前10名。該動畫片講述了理發師布拉德在聽取面包、牛奶等朋友的煩惱後，爲解決問題，改變發型的故事。第二季將于下月末開始，第三季預計將于今年12月推出。 怪獸工作室代表鄭智煥示：“在TikTok上上傳《布拉德理發店》韓語版視頻的話，很多外國人都會說‘不懂韓語，但是太可愛了’”，“在大衆角色面包和牛奶出現後，故事朝著意想不到的方向發展，好像帶來了意外的樂趣和共鳴。” 禹PD說：“動畫片不僅孩子喜歡，連大人也喜歡，粉絲層也很廣，而且一旦獲得人氣，愛就會持續很長一段時間，因此利用知識産權可以擴展到各種內容。”

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