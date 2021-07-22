應對新冠疫情，緬甸軍方指示“誦經驅魔”. July. 22, 2021 07:18. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在疫苗和醫療設備嚴重不足的緬甸，在新冠疫情惡化到無法控製的地步後，軍政府竟然要求市民念誦佛經來驅趕新冠病毒。僧侶們批評道：“現在我們需要的不是佛經，而是氧氣筒。” 據20日緬甸媒體《伊洛瓦底》報道，前一天在軍方運營的某報紙上刊登了緬甸宗教文化部發表的公告。公告號召市民“在家裏念誦可以戰勝饑饉和疾病的拉塔納經（佛經的一種）”。公告還請求，“希望僧侶團體和各地佛教團體按照新冠防疫守則進行指導，使村子裏的佛經背誦順利進行。” 據《伊洛瓦底》報道，僅在一個月前，緬甸第二大城市曼德勒的僧侶們念誦佛經並抨擊軍政府，遭到不知從哪裏冒出來的軍人辱罵和毆打。鎮壓僧侶的軍事政變軍方現在卻要求僧侶們幫助“念誦佛經”活動。《伊洛瓦底》批評說：“佛教認為殺生是大罪，但軍方發動軍事政變，殺害了包括兒童在內的900多人，現在竟然要求背誦佛經。” 緬甸衛生部19日公布，單日新增確診新冠病例5860人，死亡病例286人。據悉，大部分死亡者都沒有得到醫用氧氣。緬甸民主陣營指出，實際確診者和死亡者比軍部發布的要多。相當於民主陣營臨時政府的“國民團結政府”（NUG）通過自由亞洲電臺表示：“從資料來看，實際上每天似乎有2萬多名確診患者和1000多名死亡者。”

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