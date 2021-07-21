放棄求職和就業準備均創歷史新高，大選候選人有何解決方法？. July. 21, 2021 07:37. . 上個月因沒能找到工作而放棄就業的“求職斷念者”達58.3萬人，創下了歷史最高紀錄。其中有一半是二三十歲的人。據統計廳統計，5月準備就業考試的青年人數超過了85萬名，是2006年開始統計以來的最高值。招聘名額減少了，如果就業準備生增加，合格的門路就會變窄。青年們放棄求職或長期參加考試，最終導致長期失業的結構性惡性循環正在反復上演。 每3名就業準備生中就有1名正在準備當公務員。隨著“公試生”的增加，準備企業考試的比率就減少了。這可能是受到了勞動市場的僵硬性和急劇提高最低工資等因素的影響。企業正在廢除大規模公開招聘製度，因為一旦聘用，就要將雇用期限維持到退休年齡。加上束縛企業的限製性法案，雇傭能力大幅下降。 現代汽車等部分大企業工會要求延長退休年齡，甚至預告罷工。隨著高齡化和人口減少，延長法定退休年齡不無必要。但是，如果因延長退休年齡而使現有職員的雇用時間延長，青年就業就會變得更加艱難。這是需要社會性協商的部分，但政府卻袖手旁觀。 政府置雇傭市場的結構性問題於不顧，只依靠財政。通過“官方打工”填補青年就業崗位的同時，又在“新政”政策中加入了青年對策。青年如果每月儲蓄10萬韓元，政府將最多提供30萬韓元等，以這種方法投入8萬億韓元。雖然這樣的支持很必要，但是如果拿不出工作崗位的解決方法，這只能是臨時的縫補之策。 執政黨有力大選候選人、京畿道知事李在明繼主張提供青年基本貸款之後，又提議提供1000萬韓元的世界旅行費用，從而引發了爭議。丁世均前總理的“1億韓元未來種子存折”、李洛淵前總理的“退伍時3000萬韓元”等也和依靠財政的現政府政策沒有什麽區別。在野黨的前檢察總長尹錫悅和前監查院院長崔在亨也沒有提及具體的青年對策。 現政府的任期還剩下不到10個月。現政府改革勞動市場和消除民間企業雇用障礙的意誌也不足，但即使全力以赴，也很難期待在短期內出現大的成果。如果要成為下一屆總統的候選人們不能提出像樣的工作崗位解決方法，青年們的絕望感將會增加。青年們正在關註哪位候選人會說甜言蜜語，哪位候選人有解決青年就業問題的真實意誌和戰略。

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