對不起，女兒！. July. 21, 2021 07:37. . 女兒一要母親抱，母親的身體就僵硬了。女兒認為母親不愛她。日復一日，女兒也結婚並生下了一個女兒。她對自己的女兒，也是同樣的做法。女兒一要抱，她的身體就不知不覺僵硬了。而且，還辱罵、毆打女兒，兇狠地養大了女兒。真是令人傷心的代代相傳。 這是加拿大土著作家維拉•曼努埃爾的戲劇《印第安女性的堅強》中的故事。母親之所以那樣，是因為在印第安寄宿學校受過創傷。她像15萬名印第安小孩一樣，被強行送進了寄宿學校。與其說是學校，不如說是強迫孩子們接受英語、基督教、西方文化，並從他們身上去掉印第安人特征、改造成歐洲人的收容所。學校是人種清掃的工具。這些孩子們遭受了精神、身體、性暴力和疾病的折磨。他們死後，學校不會將屍體移交給父母，而是直接掩埋。在印弟安寄宿學校用地上發現的1000多名孩子的遺骸，就是一個活生生的證據。 在戲曲中，母親將女兒推開是因為暴力的後遺癥。她在神父、修女、教師們那裏遭受的暴力，使與人們的關系走向了破裂。與女兒的關系也不例外。她不懂得表達愛意的方法。女兒一靠近就推開了她。有時還會動手打人。實際上心有愛意，行為卻如此。女兒問起寄宿學校時，她只回答說寄宿學校很不錯。 充滿悲傷的戲曲中最悲傷的場面，是聽到媽媽說“我愛你”，女兒卻說“不，不這樣的”；最美麗的場面是媽媽向女兒請求寬恕，說從今以後身體再也不會僵硬，女兒對媽媽說“對不起”。雖然國家和宗教合作建立的寄宿學校使生活變得滿目瘡痍，但母女倆用愛心戰勝了一切。文學評論家、全北大學客座教授

한국어