越來越窄的就業大門…85萬名！就業准備生人數創曆史新高. July. 21, 2021 07:37. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 在因新型冠狀病毒肺炎疫情導致就業大門變窄的情況下，准備公務員、大企業入職考試等的青年就業准備生(待業生)增加到了史上最多的85萬多人。每10名青年就業准備生中就有3人正在准備公務員考試。 據韓國統計廳20日公布的《青年層(15~29歲)附加調查結果》顯示，截至今年5月，青年層非經濟活動人口中就業考試准備者(以過去一周爲准)比去年同期增加了5.5萬人，達到85.9萬人。這是自2006年相關統計以來的最高值。 青年就業准備生中，准備成爲公務員的公試生比重最高，達32.4%。公試生比重比去年同期(28.3%)增加了4.1個百分點。女性公試生比重(34.6%)比男性(30.4%)高。據調查，准備進入普通企業的就業准備生占22.2%。據分析，在新冠肺炎疫情中，民間企業就業大門變窄，公試生比重增加。 據調查，青年就業者從學校畢業或中途退學後，首份工作的平均工齡比去年同期增加了21天，爲1年6個月零3天。據分析，這是因爲新冠肺炎疫情和長期化的就業難導致不錯的工作崗位減少，所以想要在第一份工作上做更長時間的心理更加強烈。檀國大學經濟學教授金泰基(音)表示：“隨著航空業和餐飲業等停職或停業狀況的增加，(青年們對就業的態度)穩定指向性增強了。”

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