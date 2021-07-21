崔在亨在釜山大邱地區擴大友軍，明天與鄭義和會面. July. 21, 2021 07:38. by 趙雅蘿記者 likeit@donga.com. 據悉，前監察院長崔在亨計劃22日會見前國會議長鄭義和。崔在亨會見公開表示支持自己的鄭義和，預計將拉開提高釜山、慶南地區支持率的活動。 國民力量黨一名有關人士20日表示：“鄭義和前議長將於22日左右會見崔在亨前院長，討論支援競選小組的方案等。”鄭義和向《東亞日報》發送短信稱：“首先，如果崔前院長說要請我幫忙，我就會幫他。（我）鼓動他參加競選，我將竭盡全力讓他當選。” 據悉，鄭義和也在私底下尋找能支援崔在亨陣營的人物。鄭義和的親信李秀元前國會議長秘書長、李明佑前國會議長政務首席秘書長等人也有可能加入到“崔在亨陣營”。釜山、大邱出身的政治元老鄭義和和曹海珍、金美愛議員等釜山、大邱出身的議員也被認為是崔在亨的黨內友軍。 崔在亨20日上午在國會與通過辯論戰“我是國發（國民力量黨發言人）”的國民力量黨發言人團和黨事務處職員們打招呼，開始擴大黨內的基礎。崔在亨說：“對於我難以親自做或沒有時間做的事情，你們都站在我的立場上說得很好，我非常感謝。”當被問及“現在最大的苦惱是什麽”時，他回答說：“願意幫忙的人很多，和誰一起做是最大的苦惱。” 對於崔在亨將公寓低價出租給女兒引起“變相贈與”的疑惑，執政黨部分人士要求“公開月租和贈與稅的繳納清單”，崔在亨反駁道：“沒有什麽不能公開的。”

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