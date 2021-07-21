全智賢加盟《王國》系列外傳…揭開喪屍起源的秘密. July. 21, 2021 07:37. by 金哉希 jetti@donga.com. “想到無限擴張的《王國》的世界觀，以及那個故事的開頭由我來講，就感到很興奮。” 20日參加通過視頻進行的Netflix《王國：阿信傳》制作發布會的演員全智賢(40歲)對出演23日下午4點公開的《阿信傳》顯露出自豪感。《阿信傳》揭示了籠罩朝鮮的悲劇的開始“生死草”的起源。全智賢飾演的阿信是首次發現生死草隱藏的秘密的人物，引領劇情發展。用92分鍾的一集制作而成的《阿信傳》是講述《王國》第1、2季的前史的“前傳”，也是系列過渡到第三季的墊腳石。 金恩熙作家(49歲)和金成勳導演(50歲)以及演員全智賢、朴秉恩、金詩雅、金雷夏、具喬煥出席了當天的座談會。繼第二季之後，朴秉恩再次飾演和世子李昌一起在朝鮮僵屍“生死役”中守護漢陽的禦營大將闵致錄、金詩雅飾演年幼的阿信、金雷夏飾演阿信的父親、具喬煥飾演威脅朝鮮的破底位部落酋長阿依達甘。 全智賢當天表示：“在《阿信傳》選角之前，曾私下見過金恩熙作家。因爲我是《王國》系列的忠實粉絲，所以曾說過哪怕是喪屍也想出演，但是此次能夠擔任揭開生死草的開端的非常重要的角色，感到非常高興。”金作家說：“很多人稱全智賢爲浪漫喜劇女王，但我卻覺得在《暗殺》、《柏林》等電影中保留黑暗和傷痛的全智賢非常帥。雖然阿信也保留著傷痛，但希望外表堅強，有危險的武士的感覺。想著全智賢寫了劇本。” 金作家對生死草起源的好奇心導致了《阿信傳》的執筆。她說：“生死草是具有寒性的草，所以自然而然地對朝鮮北方産生了興趣，後來看到了在朝鮮時代近100年時間禁止人進入北方廢四郡的記錄。如果生死草在那裏開花的話，就會對會發生什麽事情産生興趣，于是開始執筆”，“生死草是從哪裏來的，是誰向朝鮮傳播的，還有阿信是誰，北方發生了什麽事情，所以這是一部可以消除人們好奇的外傳。” 金導演期待表示：“在《王國2》拍攝中期左右，我看了五六張《阿信傳》的藍本(劇本前一階段的腳本)。這是我看過的《王國》系列中最完美的文章，嚇了一跳。金作家是故事的聚寶盆。雖說會幹涸，但會變得更深更豐富。” 有人認爲，參演人員是《王國》第一、二季和《阿信傳》的最大區別，也是關鍵看點。如果說第一季和第二季的主要舞台是朝鮮的首都漢陽及其以南地區，那麽《阿信傳》則講述了朝鮮北方的末端鴨綠江附近的廢四郡。廢四郡指的是朝鮮時代平安道東北部邊陲地區。金導演表示：“如果說第一季和第二季關注的是在整理好的宮殿內發生的恐怖感，那麽在《阿信傳》中則試圖演繹隱藏在巨大自然中的殘酷感。在《阿信傳》中可以感受到朝鮮北方地區蕭瑟冰冷的氣氛。”實際上劇集拍攝地是濟州島。

한국어