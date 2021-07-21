“面包姐姐”金軟景能否在最後一次奧運會舞台上奪得獎牌？. July. 21, 2021 07:37. by 姜泓求 windup@donga.com. “現在還沒結束。” 2016年裏約奧運會第二年的2017年，韓國女排國家隊隊長金軟景(33歲•上海光明優倍)發表了這樣題目的自傳。贏得韓國、日本、土耳其聯賽冠軍該不夠，再加上歐洲排球聯盟(CEV)冠軍聯賽冠軍和倫敦奧運會最有價值球員(MVP)獲獎，作爲排球選手沒有什麽需要羨慕的，她強調“還”的理由只有一個。這正是因爲對奧運會獎牌的渴望。 “排球女帝”金軟景的最後一屆奧運會即將拉開帷幕。20日，由主教練斯泰凡諾•拉巴裏尼率領的韓國女排國家隊通過成田機場進入了日本東京。在2012年倫敦奧運會上獲得第4名，2016年裏約奧運會止步8強的韓國女排，繼1976年蒙特利爾奧運會(銅牌)後，時隔45年再次挑戰奧運會獎牌。這是金軟景、梁孝珍(32歲)等此前帶領國家隊的老隊員的最後一次奧運會舞台。 金軟景的優先順序排在最前面的總是奧運會。去年1月，在泰國舉行的奧運會亞洲區最終預選賽當時，金軟景在腹肌撕裂的傷病中注射鎮痛劑，參加比賽，並取得了奧運會入場券。金軟景的經紀人IM咨詢公司代表林根赫表示：“看到(軟景)在需要3周以上的充分休息的情況下強行參加比賽的樣子，我理解了奧運會對選手的意義有多大。”此後，因傷未能參加所屬球隊(當時效力于土耳其伊薩奇巴希隊)的比賽，不得不削減數億韓元的年薪。經紀公司“LIANAT”的李海旭代表也表示：“在與同屬一家公司的短道速滑選手交談時，只要一提到奧運會獎牌，(軟景)就掩飾不住羨慕之情。” 事實上要想拿到奧運會獎牌並不容易。因“校園暴力”爭議，雙胞胎姐妹李在英、李多英(以上25歲)被剝奪了國家隊資格，左攻手姜素輝(24歲)也因傷退出國家隊。爲了兌現自己“從東京盡可能晚回來”的承諾，與多米尼加共和國、日本的預選賽對決顯得尤爲重要。裏約奧運會時擔任國家隊主教練的本報解說員李正哲表示：“第一個對手巴西雖然不好對付，但必須以最好的氛圍面對日本和多米尼加隊。這時李素英(27歲)等站在金軟景對角的左場手的作用就顯得非常重要。” 除了女子排球隊隊長之外，金軟景還擔起了與射擊隊隊長秦鍾午(42歲)、遊泳隊隊長黃善宇(18歲)一同組成韓國代表隊旗手等重任。她還將首次參加在前兩屆奧運會上因准備預選賽而無法參加的開幕式。當天抵達東京的金軟景表示：“現在能感覺到奧運會已經有些實感了。在困難時期，我會盡最大努力給國民帶來力量。”國家隊將通過22日與意大利隊的熱身賽，爲25日開始的小組預選賽做准備。

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