去“換班”的青海部隊第35批人員中有5名士兵未接種疫苗. July. 21, 2021 07:38. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據了解，新近抵達亞丁灣一帶的青海部隊第35批“忠武公李舜臣”艦（4400噸級）官兵中，有5人沒有接種新冠病毒疫苗。第35批人員將與發生新冠集體感染的第34批“文武大王”艦人員交接任務。據悉，分別派往南蘇丹和黎巴嫩的韓光部隊、東明部隊的數十名官兵也在未接種疫苗的情況下執行任務，因此，外派部隊官兵中有可能再次感染新冠病毒。 據軍方20日透露，上個月從釜山出發的“忠武公李舜臣”艦上有5名自願不接種疫苗的士兵。他們在出發前接受的聚合酶鏈式反應（PCR）檢測中均呈陰性。除他們之外，300多名船員中其余的人都完成了兩劑疫苗接種。軍方相關人士解釋說：“雖然沒有接種疫苗，但判斷這是艦艇運用上必需的人員，所以讓他們登船。” 據悉，今年1月派出的韓光部隊第13批官兵中也有50多人未接種疫苗。據說5月份被派出的東明部隊第25批中也有30多名官兵沒有接種疫苗。沒有接種疫苗就出國的韓光部隊和在國內接受阿斯利康疫苗一劑接種後被派出的東明部隊，在聯合國軍的協助下在當地完成了接種。據悉，未接種疫苗的人都是根據個人意願作出的選擇。 但有人指出，在對新冠疫情防禦能力較弱的海外，長期執行任務的派兵部隊中包括未接種疫苗的人是否合適。他們認為，今年開始接種疫苗以後，派兵部隊的支援資格條件中應該包括是否接種疫苗。尤其是，青海部隊生活在密閉的艦艇中，而且為了裝載軍需物資，訪問當地港口多達十次，對新冠病毒的抵抗力特別脆弱。

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