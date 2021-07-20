柳賢振以83球取得完封勝…與胡須一起變速球回來了. July. 20, 2021 07:28. by 黃奎引 kini@donga.com. 一度離家出走的變速球又回來了。重新找回主武器的柳賢振(34歲)也取得了加盟多倫多藍鳥隊後的首場完封勝，此戰過後球隊將回家。 19日，柳賢振在美國紐約州布法羅(水牛城)薩赫倫球場舉行的美國職業棒球大聯盟(MLB)主場一天雙賽第1場比賽中首發出場，在7局內以3個被安打、無失分的成績成功阻止得克薩斯騎警隊的擊球陣容，以5比0完封對手。MLB因擔心新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散，從去年開始一天雙賽比賽兩場比賽都只進行7回合。這是爲了縮短比賽時間。因此，柳賢振只要投7局就能創下完封勝記錄。隨著在下半賽季的首場比賽上取得勝利，柳賢振的賽季戰績也來到9勝5負，賽季平均責任失分從3.56降至3.32。 這是柳賢振自進軍MLB以來第三次取得完封勝。柳賢振在韓國職業棒球韓華隊取得8次完封勝後，來到太平洋彼岸，在洛杉矶道奇隊時期的2013年5月29日(與洛杉矶天使隊的比賽)和2019年5月8日(與亞特蘭大勇士隊的比賽)曾取得完封勝。 憑借柳賢振在投完83個球(每局11.9個)後取得完封勝的好投，多倫多隊當天僅用1小時48分鍾就取得了勝利，刷新了本賽季MLB最短比賽用時記錄。柳賢振在賽後表示，“今天的變速球投得非常好。因爲有人指出，在投出變速球時，胳膊角度會往下移，所以通過候補投手訓練區進行了修正。結果，以和快球一樣的姿勢投出變速球，似乎收到了效果”，“每當得克薩斯隊擊球手們緊盯變速球時，我就會投出其它球種，誘導出很多打偏的擊球。這部分也讓我很滿意。” 當天是柳賢振以美職棒大聯盟選手身份在薩赫倫球場最後一次首發登場的日子。因爲，之前從新冠肺炎病毒防疫措施的角度出發，一度長時間關閉的美國-加拿大邊境被打開，多倫多隊從31日開始可以回到原來的主場多倫多羅傑斯中心。至今從未在羅傑斯中心登場的柳賢振表示，“能在多倫多球迷面前投球，就已經很開心了。 我會繼續做好准備，給大家展現好的面貌。”

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