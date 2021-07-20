LG能源解決方案力壓中國CATL，在5月電動汽車電池市場排名第一. July. 20, 2021 07:28. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG能源解決方案5月在全球電動汽車電池市場的占有率位居第一。 市場調查機構SNE Research19日表示，今年5月電動汽車電池能源總量19.7GWh(千兆瓦時)中，LG能源解決方案生産5.7GWh，以28.7%的占有率位居第一。LG能源解決方案今年月占有率首次位居第一。去年LG能源解決方案與中國甯德時代新能源(CATL)、日本松下等企業展開競爭，四次月占有率位居第一。排在第二位的是生産4.8GWh，市場占有率爲24.5%的CATL。CATL得益于中國電動汽車市場的增長勢頭，在1~4月的占有率一直居首位。松下(16.9%)、中國BYD(7.1%)等緊隨其後。 三星SDI和SK Innovation也分別以5.1%和4.8%的占有率排在第5、6位。國內3家電池公司的合計占有率爲38.6%，比去年同期(37.2%)小幅增加。這可能是因爲特斯拉Model Y、菲亞特500、起亞Niro EV等安裝韓國3家電池公司的電池的電動汽車銷量增加。 全球電動汽車市場延續了恢複趨勢。5月電動汽車電池能源總量達到19.7GWh，同比(5.9GWh)增加了2.3倍左右(達到了後者的3.3倍左右)。

한국어