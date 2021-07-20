文在寅訪日告吹，斬斷矛盾惡性循環如此之難？. July. 20, 2021 07:29. . 韓國總統文在寅以東京奧運會為契機訪問日本的計劃最終流產。直到昨天上午，青瓦臺還就日本《讀賣新聞》報道韓日首腦會談23日舉行一事表示：“尚未做出任何決定。”但仍不排除舉行會談的可能性。日本政府也對日本駐韓大使館公使的妄言反復表示遺憾，並表示將追究其責任，並準備撤換。但青瓦臺在下午晚些時候最終公布：“決定不訪問日本。” 以文總統訪日為前提的兩國外交磋商最終流產，再次證明了韓日之間的深重矛盾。昨天距離奧運會開幕還有4天，根據對海外入境者隔離3天的防疫標準，是韓國工作人員出發的前一天，事實上這是決定文總統訪日的最後期限。韓日政府就首腦會談日程、議題、時間、禮儀等問題展開拉鋸戰直到最後一刻，但最終沒能達成一致。 事實上，文總統以東京奧運會為契機訪日是能夠挽回兩國建交以來最惡劣韓日關系的寶貴機會，因而倍受關註。兩國早就有言論稱：“只有文在寅和菅義偉都卸任，兩國關系才能恢復正常。”但考慮到如果韓日矛盾像現在一樣持續下去，將給未來兩國關系留下巨大汙點，在無論如何都要製造扭轉局面的契機的共識下進行了磋商。 但是這次也沒能跨越2018年以來近3年的自尊心競爭和感情戰。上個月在英國舉行的七國集團首腦會談上，韓日也就“簡式首腦會談”暫時達成了協議。但在流產後，雙方互相表示遺憾，並展開了心理戰。對於此次會談無果而終，兩國政府又將如何解釋並推卸責任，令人擔憂。此次首腦會談的流產，體現了鄰國連最起碼的信賴都沒有的韓日關系。 事實上韓日兩國首腦就算見面，也不能解決長期曲折歷史中產生的矛盾。要想通過外交途徑解決韓日之間的矛盾懸案，尤其是其根源——歷史問題，很難找到雙方都滿意的妥協點。但是，兩國之間應該構建最基本的信任關系，也就是說，應該擺脫每逢問題浮出水面時就會發生沖突並不斷重復矛盾和對決的惡性循環局面。今後，無論如何，兩國首腦一定要製造扭轉局面的機會。

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