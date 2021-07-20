發揮幾十人作用的士兵. July. 20, 2021 07:29. . 在《三國演義》中，趙雲獨自闖翻曹操的80萬大軍。雖然這是虛構的，但在現實生活中也曾有過勇猛驚人的例子。張遼率領800人的敢死隊沖入孫權的10萬大軍，直逼孫權所在的中心地帶。曹操身陷險境時，典韋曾與幾個部下把守城門，一人殺死了數十人，一直戰鬥到他精疲力竭流血而死為止。 事實上，現實生活中確實存在能發揮數十人作用的勇士。但是，這是極其罕見的。過去的記錄在記錄平民出身的勇士、地位低微的士兵上非常吝嗇，所以這種勇士可能比我們知道的要多，但在全體士兵中還是非常少數。 運送糧餉的戰士遠比戰鬥士兵更為辛苦。他們也是因個人差異，能背的食糧量不一樣。就算是被稱作壯士，又能多挑幾人份呢？在險山，長途運輸中，這種差距就更小了。 多虧了尖端武器，現代士兵的火力和殺傷力有了巨大的提高。普通士兵要趕上典韋和張遼的武力，只靠基本訓練就夠了。現代加特林機關炮每分鐘可以輕松發射2000發子彈。即使扛著20公斤糧食無法爬上山坡的士兵，也可以開著5噸卡車一整天往返於山谷之間。 原本是一個大家聽了都知道的故事，我們卻奇怪地混淆不清。在現代社會，個人的價值和人權有了很大的提高。往往認為，這只是意識提高、教育、價值觀的變化、每個人自覺的結果。並非如此。這是因為，技術和資本大大提高了每個人的能力。那些批評機器和資本導致物神化、人性被抹殺的人，看到的只是硬幣的一半。或者是只活在桌面上的知識分子的無知。歷史學者

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