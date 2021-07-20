“82%的官兵集體感染，軍隊指揮部要負責任”. July. 20, 2021 07:29. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 被派遣到非洲執行任務的韓國青海部隊第34批人員、“文武大王”艦（4400噸級驅逐艦）上的301名官兵中，占82.1%的247人被確診感染了新冠病毒。被派往海外的艦艇內的大部分官兵也被感染的最糟糕的情況成為了現實。 該數字是最近確診人數達110多名的忠南論山陸軍訓練所的兩倍以上，是去年發生軍隊內首例確診患者以來的最大規模。從船員身上的感染比率來看，自新冠疫情擴散以後，在國內外被扣上“軍隊單一艦艇內最大感染”的汙名。2011年救出被索馬裏海盜劫持的“三湖珠寶”號全體船員、被稱為“亞丁灣英雄”的青海部隊的地位也面臨著下降的危機。目前，軍隊內外不斷有人提出責任論，認為軍方指揮部實際上對處於“無疫苗”狀態的海外派兵部隊置之不理，從而導致史無前例的集體感染事件發生。 據軍方19日透露，駐地保健當局的聚合酶鏈式反應（PCR）檢測結果，第34批官兵中又增加179人，累計確診感染患者達到247人。軍方稱，據通報，其余50人出現陰性，4人“無法判定”。15日首次查出確診患者後，一開始新增7例，18日又有61例，僅當天就確診了179人。軍方一名有關人士表示：“在無法確診及呈陰性診斷的官兵中，也有可能再次出現確診病例。” 在當地醫院住院的人數增加1人，達到16人。軍方表示，因肺炎癥狀嚴重而接受集中管理的3人中有2人的狀態已經好轉，另1人繼續接受集中管理。 載有200多名特殊工作組被緊急派往非洲的兩架空中加油機（KC-330）於19日下午抵達當地，經過防疫措施，載著第34批官兵踏上了回國之路。他們將於20日下午抵達京畿道城南市首爾機場。軍方相關人士表示：“第34批官兵到達之後將立即前往專門醫療機構、生活治療中心和隔離設施。”

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