抽象與具象…兩大支系描繪的韓國現代美術的面孔. July. 20, 2021 07:29. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 金煥基，千鏡子，李禹煥…. 對美術不感興趣的人也會聽過這些名字。可以同時看到引領韓國現代美術的著名作家的作品的展覽舉行。從14日開始在首爾鍾路區仁寺藝術廣場畫廊舉行的《韓國現代美術的兩張面孔展示：抽象和具象—從金煥基到高英勳》。包括已經去世的11名作家在內，共有24名作家參與了此次展覽。畫廊方面從收藏家和作家本人那裏收集了38幅繪畫作品，並進行了展示。 許成美館長表示：“在韓國美術市場備受關注的現在，爲了觀察韓國美術的發展趨勢，將抽象美術與具象美術兩大支系作家的作品彙集在了一起。”大體上，繪畫中抽象美術是指不畫具體對象或畫沒有對象的東西；具象美術是指描繪事物或狀況的東西。展覽將介紹抽象畫家金煥基、金昌烈、李禹煥、朴棲甫、金泰浩等13人，具象畫家千鏡子、李日鍾、金鍾學、吳之湖、高英勳等11人。 進入展廳入口，就能看到金煥基的作品《Untitled》(年度不詳)。雖然是長16厘米、寬20厘米的小作品，但吸引了觀衆的視線。如果將視線轉向右邊，李禹煥和金泰浩的作品就會散發出獨一無二的氣息。李禹煥的《從點開始》(1979年)描寫了越是右側顔料濃度越淺的點，展現了生成和喪失的過程。看似草綠色平面，看似多種顔色立體的作品是金泰浩的《Internal Rhythm》(2020年)。金泰浩將多層顔料堆成格子形狀，形成層狀後，用特殊雕刻刀削掉顔料制作作品。如果說右側是點、線、面、顔色的固有性，那麽左側則是被描繪的細膩和華麗所驚豔到。 千鏡子的《金魚》(年份不詳)雖然沒有代表作者的素材—女人，但又華麗又親切的東洋畫的顔色讓人眼前一亮。旁邊的高英勳的《大碗》(2013年)非常寫實。甚至描繪了碎碗的棱角部分，使作品和現實的分界線變得模糊不清。金鍾學的《百花齊放》(1998年)描繪了自由奔放而又夢幻的自然，因此可以感受到突破畫布溢出來的生命力。 展覽雖然分成了抽象和具象兩大支系，但最終留在人們心裏的卻是24名作家用自己的作法和故事寫下了曆史。就像金興洙1977年宣布的“只有具象和抽象共存，作品才能完整”一樣。展覽將持續到27日。免費參觀。

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