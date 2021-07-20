日本政府：“對相馬公使不當言論深感遺憾”. July. 20, 2021 07:29. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府19日表示，日本駐韓大使館公使相馬弘尚最近針對總統文在寅使用涉性的表達表示，“極為不當，深感遺憾”。 日本政府發言人、官房長官加藤勝信在當天的記者招待會上，就相馬公使的發言發展成為韓日間外交問題表示：“不管是在什麽情況、什麽脈絡下的發言，我認為，作為外交官，這是極其不恰當的發言，非常遺憾。” 關於是否會把相馬召回國內等具體措施的提問，加藤表示：“據我所知，日本駐韓國大使相星孝一對此嚴重關註”，“對於駐外使領館職員的人事問題，外相茂木敏充會考慮相馬的工作地點在任期間，作出知人善任的安排。”茂木從15日到21日正在對危地馬拉、牙買加等地進行訪問，目前不在日本。 《讀賣新聞》19日報道說：“日本政府認為，相馬公使批評文在寅總統對日本的姿態時使用了不當的措辭，因此計劃撤換。”該報稱，日本政府的立場是，希望避免相馬的不當言論成為韓日首腦會談的絆腳石。日本政府高層負責人在接受《讀賣新聞》采訪時表示：“（相馬公使的）這種發言，作為外交官是不能說的。” 《朝日新聞》、《讀賣新聞》、日本廣播協會（NHK）等日本主要媒體18日一致報道了相馬弘尚的不當言論，並報道了相星孝一給予嚴重關註的內容。報道內容以事實為中心，在評論上很慎重。

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