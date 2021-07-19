LNG船上半年訂單激增…韓國承攬94%的訂單. July. 19, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. 據調查，韓國造船業界在今年上半年(1 ~ 6月)的全球訂貨量中，承攬到了高附加值船種液化天然氣(LNG)運輸船94%的訂單。 18日，據英國造船海運行情分析機構克拉克森調查公司透露，今年上半年，全世界有152.9421萬CGT(標准貨船換算噸數)的LNG船訂貨量。與去年同期(36.3629CGT)相比，訂單量激增了320%以上。韓國承攬了上半年LNG船訂單量的94%(143.3562萬CGT)。建造LNG船需要維持零下163度以下的極低溫，最大限度地減少機體損毀量的技術力量。韓國國內造船企業被評價爲在該領域具有獨一無二的競爭力。 預計LNG船訂單在下半年(7~12月)將進一步增加。去年因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情導致造船訂單情況不佳，但今年新冠肺炎疫苗的發放和世界性的脫碳趨勢使環保船舶需求提高，正在拉動繁榮期。韓國的LNG船訂單占有率2018年爲98%，2019年爲94%，2020年爲72%。

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