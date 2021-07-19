抗擊新冠與熱浪雙重痛苦的新冠戰士. July. 19, 2021 07:22. . 由於第四波大流行，應對新冠疫情的工作人員過度疲勞，這種情況下酷暑也在發威。臨時篩選檢查所現場工作人員在酷暑中檢查蜂擁而至的訪問者，每天都在展開殊死搏鬥。在首爾市冠嶽區，白天還發生了在臨時篩選檢查所工作的職員因虛脫暈倒的事情。 進入本月以來，隨著首都地區實行特別防疫對策，追加設置了32個臨時篩選檢查所，全國共有162個檢查所在運轉。為了躲避陽光，在檢查所設置遮擋物，用冷氣降低溫度，但仍不足以阻擋炎熱的天氣。在超過30度的高溫下，穿著全身保護服或戴著口罩和長袖長袍、臉部護具工作，很快就會全身被汗水浸透。據說，在這種情況下，檢察所的人員工作非常繁忙，甚至連去衛生間的時間都不夠。 據天氣預報，隨著本周韓半島出現“熱罩”狀的酷暑天氣，氣溫將進一步上升。醫療團隊的苦衷可能會越來越大。不僅是檢查所的人力，在現場進行調查的流行病學調查官，在醫院和保健所治療新冠病毒患者、接種疫苗的醫療團隊，管理生活治療中心、分析基因檢查樣本的人力等，都在過度疲勞和酷暑中苦戰。正因為他們的奉獻精神，才阻止了新冠疫情向更嚴重的方向發展。 昨天訪問首爾三成站檢查所的文在寅總統安慰說：“真的很難過和心痛。”我們急需針對這些人製定實質性的對策。為應對酷暑，政府要求各地方自治團體在一天中氣溫最高的下午2時至4時減少檢查所的運營，並充分提供現場人員的休息空間。為了讓現場的人力能輪班休息，擴充人力、及時支援冷氣設施確保等所需預算，也是政府和地方自治團體應該做的事情。 最終，只有阻止新冠病毒擴散，防疫需求才會減少，醫療人員才能松一口氣。但是首都地區的擴散趨勢依然如故，非首都地區的確診患者也在快速增加，政府從今天開始在全國範圍內只允許4人進行私人聚會等，正在加大防疫措施的強度。市民們應徹底遵守防疫守則，盡量減少接觸，政府應確保充分的疫苗，毫無差池地普及疫苗。這才是盡快平息第四波大流行並幫助處於困境的醫療人員的最佳途徑。

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