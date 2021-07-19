感受他人的內心. July. 19, 2021 07:22. . “因為不給予的愛是承載著的痛苦。” ——朴魯海的詩畫冊《藍光少女》 詩人向從遙遠的行星迫降著陸在地球上的少女講述了在地球上的生活。他說：“地球上有美麗的自然和孩子們、正義、愛，但同時也有人生的有限、人類的利己心、占有欲。”少女向詩人提議離開地球，但詩人拒絕說：“要傳達愛情。”因為不給予的愛是一種痛苦。 只有愛的心還不夠，如果不能給予愛，就要承受痛苦，這是為什麽呢？我通過不久前在供餐誌願活動中遇到的一名神職人員，明白了這句話的意義。他說，因為新冠疫情，供餐所面臨關閉危機時，感受到了露宿者挨餓的無力感和挫折感，所以哭了一整夜。筆者再次想起了詩人的話：“如果深切地感受到對方的痛苦，就會達到連那種痛苦也能感受到的愛情階段。” 即使沒有那麽大的愛情，在解決現實問題時也需要理解別人的心情和共鳴。作為一名律師，生活中要面對很多的糾紛。大多數情況下，如果發生爭執，當事人不會在意對方的看法，而是會沈迷於各自的立場，因而陷入膠著狀態。律師也首先考慮尋找對方的弱點，鞏固自己主張的方法。 但是，相比只深入研究自己的主張和理論，真正能感同身受對方所處的狀況時，反而會更容易解決糾紛。有時候，好的辯護並不是要分辨爭吵當事人之間的是與非，而是要了解爭吵背後隱藏的意圖，幫助對方互相了解對方的情況。我相信，幫助爭吵的人們找到相互間的共識和滿意之處，會使在地球上的生活變得更加有價值。

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