“熱穹頂酷暑”致供電亮“紅燈”…忐忑不安擔心會斷電. July. 19, 2021 07:31. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 預計到本月末爲止，白天將持續出現35度以上的“熱穹頂(Heat Dome)酷暑”，電力供應進入緊急狀態。據觀測，本月最後一周的電力儲備率將降至4%左右，有人擔心，如果持續高溫天氣，像2011年那樣的電力大亂的危險會增大。 據産業通商資源部和電力交易所18日透露，12日至16日，電力供應儲備力量降至穩定標准“10GW(千兆瓦)”以下。電力儲備力量是總供給力量中除去目前正在使用的電力後得出的數值。據分析，去年直到8月末，電力儲備力量才下降到10GW以下，但今年工廠開工率提高，因過早的高溫天氣，冷氣機器的啓動量增加，電力使用量大幅增加。 特別是從本周開始，預計將會有更強的酷暑和熱帶夜(室外溫度高于25度的夜晚)，隨著冷氣機器的啓動，電力需求將會進一步增加。此前，氣象廳預測，19日以後韓半島大氣的下層和上層都將迎來熱氣籠罩的“熱穹頂”形態的高溫天氣。白天最高氣溫有可能升至近40度。 如果酷暑長期化導致電力需求劇增，電力儲備率很有可能進一步下降。産業部上月末公布了今年夏天的電力供需預測，7月第四周的電力儲備率僅爲4.2%至8.8%，儲備力量將降至最低4.0GW。 如果儲備力量下降到5.5GW以下，將進入電力供需緊急階段。如果今年啓動緊急階段，將是自2013年以後時隔8年再次啓動緊急階段。2013年8月中旬，儲備率降至3.2%，曾發布電力供需緊急階段“注意”警報。

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