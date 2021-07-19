“致死率80%”，中國首例人類感染猴B病毒致死病例. July. 19, 2021 07:25. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在中國和美國接連出現了來自于猴子身上非常罕見的病毒的感染患者。 據中國官方媒體《環球時報》17日報道，在北京一家專門從事非人靈長類研究機構工作的53歲獸醫因感染“猴B病毒”而接受治療，最終于5月27日死亡。據調查，該獸醫在今年3月解剖2只死猴子時感染了該病毒，並在一個月後出現了惡心和嘔吐的症狀。《環球時報》報道稱，這是中國首次有人感染這種病毒。據說，接觸過該獸醫的人中沒有新的感染者。 猴B病毒是疱疹病毒的一種，如果被感染的猴子咬傷或抓傷，或者猴子的分泌物濺到人的眼黏膜等部位，就可能會被傳染。這是一種從人到人都能感染的病毒，致死率高達70%至80%。 據美國《華盛頓郵報》(WP)16日報道，美國得克薩斯州北部達拉斯發現了罕見傳染病“猴頭瘡(Monkeypox)”病毒患者。達拉斯縣保健當局當天表示，已確認最近訪問非洲尼日利亞的達拉斯居民感染了該病毒。 該患者于本月8日從尼日利亞拉各斯乘坐美國達美航空公司的飛機，經亞特蘭大于9日抵達達拉斯。美國疾病控制和預防中心(CDC)正在掌握在飛機上與患者接觸的人，並與相關人員取得聯系。達拉斯縣當局表示：“爲了預防新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，要求佩戴口罩，因此該病毒在飛機或機場通過飛沫擴散到其他人的危險很低。” 猴頭瘡病毒與牛痘病毒相似，于1958年首次被發現。如果人類感染，會出現與流感相似的症狀，淋巴腺會腫脹，臉部和身體會出現大範圍的疹子。美國疾病控制和預防中心表示，每100人中就有1人死亡。人類感染事例在1970年剛果民主共和國首次得到確認。在美國，2003年從非洲加納進口的猴子身上開始感染，共出現了47名感染者。

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