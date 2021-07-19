費德勒雖然沒法前往奧運會，但捐出53億韓元慈善金，配得上一枚“金牌”. July. 19, 2021 07:26. by 金正勳記者 hun@donga.com. 以膝蓋受傷爲由宣布不參加東京奧運會的“網球皇帝”羅傑•費德勒(40歲•瑞士•照片)捐出了470萬美元(約53億韓元)作爲慈善基金。繼2016裏約熱內盧奧運會之後，雖然連續兩屆未能參加奧運會，但人們稱贊他的善舉配得上一枚“金牌”。 職業網球協會(ATP)17日通過官方網站表示：“雖然費德勒可能因傷不能參加東京奧運會，但通過拍賣籌集了470萬美元，在慈善領域發出了ACE球。”據悉，該慈善基金將在南非共和國和瑞士支援教育項目。費德勒說：“我認爲自己總有一天會做有意義的事情，所以收集了在球場上和我有關的物品”，“通過捐贈，很多孩子都會經曆巨大的變化，這一事實讓我變得謙遜起來。” 費德勒從2003年開始成立了以自己名字命名的“羅傑•費德勒基金會”，帶頭捐款，從上個月23日至本月14日，他將自己職業生涯中積攢的珍藏品在線上和線下推出，募集了捐款。上月23日在英國倫敦舉行的現場拍賣會上，費德勒拿出獲得20個大滿貫賽事冠軍得到的紀念品，籌集了180萬美元(約20.5億韓元)。此後，通過網上拍賣，費德勒推出自己首次參加奧運會2000年悉尼奧運會時使用的裝備，以及在2012年溫布爾登網球公開賽決賽上穿戴的“RF開衫”等300件紀念品，籌集了捐款。 費德勒作爲大滿貫賽事最多冠軍紀錄共同擁有者，還獲得了2008年北京奧運會雙打金牌和2012年倫敦奧運會單打銀牌。

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